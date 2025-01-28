وزارة الطيران: رحلة بالون طائر تعرضت لهبوط اضطرارى بالقرنة



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الطيران المدني في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه أثناء تشغيل رحلات البالون الطائر بمنطقة الأقصر اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، تعرضت إحدى رحلات شركة "دريم للبالون" لهبوط اضطرارى فى منطقة جبلية بالقرنة غرب النيل، وذلك نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء الطيران.

وقد كان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، وتم الهبوط بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وعلى الفور تم تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الحدث بكفاءة من خلال مركز عمليات الوزارة بسلطة الطيران المدنى و بالتنسيق مع شركة البالون، وإدارة أرض إقلاع البالون، والشركة المصرية للمطارات، ومحافظة الأقصر، ومركز البحث والإنقاذ، والجهات المعنية الأخرى.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إخلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة.