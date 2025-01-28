تسجيل كلية التمريض بجامعة القاهرة في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عابد، عميدة كلية التمريض، حققت كلية التمريض بجامعة القاهرة إنجازًا فريدًا بتسجيل لجنتها المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

في خطوة تُعزز ريادة جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، عن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتصبح بذلك أول كلية تمريض في مصر تحقق هذا الإنجاز. وأكد الدكتور محمد سامي أن هذا الحدث يعكس التزام جامعة القاهرة بدعم الكليات في تبني أفضل المعايير الأخلاقية والعلمية في مجال البحوث، مما يُعزز مكانة الجامعة كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة محليًا ودوليًا.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يُعد إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى سجل جامعة القاهرة الحافل بالريادة والتميز. وأوضح أن هذا الحدث يعكس التزام الكليات داخل الجامعة بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والعلمية في البحث العلمي، مما يعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية قادرة على التنافس محليًا ودوليًا.

الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث

وأشار الدكتور السعيد إلى أن كلية التمريض قد أثبتت قدرتها على تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية للبحث العلمي من خلال هذا الإنجاز، الذي لم يتحقق إلا بفضل الجهود الحثيثة من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وأضاف أن تسجيل اللجنة في المجلس الأعلى يُتيح فرصًا أوسع لتطوير الأبحاث الإكلينيكية، ويعزز الثقة بين الباحثين والمؤسسات المعنية على المستويات الوطنية والدولية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل اللجنة في المجلس الأعلى يُعد تتويجًا للجهود المبذولة من الكلية وقياداتها في تطوير البنية البحثية وتحقيق التميز المؤسسي. وأضاف الدكتور أحمد رجب: "هذا الإنجاز يضع الكلية في مكانة متقدمة بين نظيراتها، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي مع المؤسسات الوطنية والدولية."

الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب

وأكدت الدكتورة فاطمة عابد، عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، أن تسجيل اللجنة المؤسسية في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يعكس ريادة الكلية وحرصها الدائم على الالتزام بالمعايير الدولية في البحوث العلمية. وأضافت: "هذا الإنجاز يُبرز جهود الكلية في تبني رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع." كما أشارت إلى أن اللجنة مسجلة في IRB منذ عام 2007 ويتم التجديد بانتظام، بالإضافة إلى تسجيلها في وزارة الصحة منذ عام 2018، مع حصولها مؤخرًا على اعتماد الشبكة المصرية لأخلاقيات البحث العلمي لعام 2024.

الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة حنان فهمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يُعد دافعًا كبيرًا للباحثين في الكلية لتطوير دراساتهم ومشروعاتهم البحثية بما يتماشى مع المعايير العالمية. وقالت: "انضمام الكلية إلى المجلس الأعلى يخلق فرصًا متعددة للتعاون البحثي على المستويين المحلي والدولي، مما يعزز من دور الكلية في خدمة البحث العلمي."

من جهتها، أشادت الدكتورة شادية عبدالقادر، رئيس اللجنة المؤسسية، بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالكلية، مؤكدة أن تسجيل اللجنة في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الكلية في التميز البحثي.

بهذا الإنجاز، تواصل كلية التمريض بجامعة القاهرة إثبات قدرتها على الريادة والتميز في مجال البحوث العلمية، مما يُسهم في تعزيز مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية عالمية الطراز.