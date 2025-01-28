جامعة عين شمس: نتكفل بكافة المصروفات الدراسية لطلاب المنح حرصا على مستقبلهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:29 مساءً - في إطار حرص جامعة عين شمس علي دعم أبنائها الطلاب وحرصا منها علي مستقبلهم التعليمي واللوجستي، أعلن ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن دعم الجامعة لأبنائها طلاب المنح الدراسية وتكفلها بكافة المصروفات الدراسية لطلاب المنح بشرط الالتزام بالمعايير الأكاديمية والانضباط.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التعليم كأداة تمكين للطلاب، وأن جامعة عين شمس ستظل دائمًا داعمة لأبنائها في مواجهة أي تحديات. كما أشار إلى أن الجامعة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب بما في ذلك تقديم الدعم الأكاديمي والاقامه بالمدن الجامعية بنفس المستوى الذي اعتادوا عليه