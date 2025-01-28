وزير الصحة يبحث مع شركة «فياتريس» التوسع بملف الاستثمارات وتوطين صناعة الدواء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:29 مساءً -

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور أيمن مختار الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأسيا لشركة (Viatris) فياتريس، والوفد المرافق له، لبحث التوسع بملف الاستثمارات الدوائية وتوطين صناعاتها.

يأتي الاجتماع على هامش فعاليات مؤتمر معرض الصحة العربي Arab Health Expo المُقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير 2025، والذي يُعد منصة علمية يستهدف تطوير التقنيات الطبية المستقبلية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد التباحث حول تبادل الخبرات بملف تعزيز الصناعات الدوائية وتطويرها، وأيضاً تعزيز الوصول إلى الأدوية الأساسية، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون وتبادل الخبرات لبناء قدرات العاملين بالمجال الصحي، ودعم البنية الصحية، استعدادا لأي طارئ أو كارثة صحية، كما تم التباحث حول دعم والتكثيف من المبادرات الصحية بمصر وتوسيع انتشارها وخدماتها الصحية ضمانا للوصول لكافة أفراد المجتمع بجميع ربوع وأنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تبادل الأفكار المبتكرة، بشأن تكثيف حملات التوعية الصحية بمختلف الموضوعات، وذلك لرفع الوعي الصحي المجتمع بين جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.