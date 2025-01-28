محافظ شمال سيناء: معبر رفح يعمل على مدار الساعة لإدخال المساعدات.. ويتم استقبال المصابين الفلسطينيين خلال أيام (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:32 مساءً - تابع اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، دخول شاحنات المساعدات المقدمة من قافلة "تحيا مصر" من الجانب المصري معبر رفح البرى الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة ، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وهشام خالد مسؤول القافلة.

وأشار محافظ شمال سيناء إن قافلة" تحبا مصر " تسد العجز من الجهات الأخرى وهي قافلة من صندوق سيادي مصري تشمل مئات الشاحنات التي تقل مواد غذائية، مستلزمات طبية وأدوية ، و11 سيارة إسعاف مجهزة لدعم القطاع الصحي بقطاع غزة.

.ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن معبر رفح يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والاغاثية إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد محافظ شمال سيناء، إنه سيتم فتح معبر رفح البري خلال أيام، وذلك لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب مستشفيات أخرى في محافظة القناة والمحافظات الاخرى.

وأوضح المحافظ في تصريحات ل"صوت الأمة " ،من امام معبر رفح البري ، أن المعبر من الجانب المصري جاهز بنسبة ألف في المائة، بينما في الجانب الفلسطيني سيكون جاهزا خلال أيام بعد أعمال تجهيزة بسبب تضرره خلال الحرب على غزة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن بعثة من الاتحاد الأوروبي ستقوم بمراقبة المعبر من الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع فلسطين، بينما الجانب المصري سيكون مصريا خالصاً.