وزير الخارجية والهجرة يلتقي المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء مع " توماس جريمينجر" المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية GCSP.

أشاد الوزير بالتعاون القائم والممتد بين مصر ومركز جنيف للسياسة الأمنية في مجال التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عملية للتدريب من خلال برامج المركز المختلفة التي تهدف بالأساس لتعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، حيث تعد مصر أحد الأعضاء المؤسسة للمركز والذي يتألف من ممثلين عن ٥٥ دولة ومؤسسة وطنية ودولية.

أعرب الوزير عن رغبته فى دفع التعاون القائم مع المركز ليشمل آفاق جديدة مع مختلف المراكز والهيئات المصرية المعنية ببناء القدرات ونقل الخبرات، لاسيما المعهد الدبلوماسي ومراكز الابحاث المصرية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، كما أشار إلى تطلعنا لأهمية تطوير البرامج التدريبية لتواكب معطيات العصر، لاسيما المتعلقة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى، وإدارة الأزمات والتحديات الأمنية الطارئة.

من جانبه أعرب مدير المركز عن امتنانه للجهد البناء مع الحكومة المصرية واستعداد المركز لدراسة مقترحات تطوير أطر التعاون القائم فى المستقبل القريب.