مدرب جنوب أفريقيا: منتخب مصر التهديد الأكبر لنا في مجموعة كأس الأمم الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:32 مساءً - تحدث البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عن وقوع فريقه ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات مصر، أنجولا وزيمبابوي.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع "صنداي وورلد" الجنوب إفريقي: "أنا مسرور بتلك القرعة، المجموعة ليست سهلة جدا ولكن على الجانب الآخر أرى أن فرصتنا كبيرة في العبو للدور التالي، وفي أمم أفريقيا كما تعلمون فإن كل شيء ممكن بالأدوار الإقصائية وسنفعل كل شيء لنقدم بطولة أفضل من الماضية".

وأضاف: "مصر هي التهديد الأكبر لنا في المجموعة وبالنظر إلى الفرق فإن مصر هي المرشحة للصدارة، صحيح لم يقدموا أداء جيد في النسخة الماضية وخرجوا مبكرا ولكن أعتقد أن في العام الماضي تمكنوا من بناء منتخب قوي وظهروا بشكل رائع في التصفيات لذلك سيكون هو المنتخب الذي يجب الفوز عليه لتتصدر".

وواصل: "لدينا أيضا زيمبابوي وهي المرة الرابعة التي سنلعب فيها ضدهم، لقد واجهناهم بتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا قبل الماضية ولكن تم استبعادهم ولم تقام المباراة وسنلعب ضدهم في تصفيات كأس العالم من جديد، هم جيراننا ومبارياتنا دائما ما تكون صعبة ولكن الفوز عليهم محتمل جدا".

وختم: "بالنسبة لي منتخب أنجولا هو فريق لا أعرفه جيدا ولذلك من المهم أن نحللهم وأن نستعد للمباراة جيدا".