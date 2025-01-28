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مصر تدين استهداف المستشفى السعودى فى مدينة الفاشر السودانية

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مصر تدين استهداف المستشفى السعودى فى مدينة الفاشر السودانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:31 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن ادانتها لاستهداف المستشفي السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدي إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفي للحصول علي الخدمات الطبية، وتستهجن مصر استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورا محوريا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

كما تعاود مصر مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعزل، وتعرب مصر عن تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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