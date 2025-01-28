وزير الخارجية والهجرة يلتقي المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية

أحمد جودة - القاهرة - لتعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥، مع " توماس جريمينجر" المدير التنفيذي لمركز جنيف للسياسة الأمنية GCSP.

وأشاد وزير الخارجية، بالتعاون القائم والممتد بين مصر ومركز جنيف للسياسة الأمنية في مجال التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عملية للتدريب من خلال برامج المركز المختلفة التي تهدف بالأساس لتعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، حيث تعد مصر أحد الأعضاء المؤسسة للمركز والذي يتألف من ممثلين عن ٥٥ دولة ومؤسسة وطنية ودولية.

وزير الخارجية في مركز جنيف للسياسة الأمنية

وأعرب وزير الخارجية، عن رغبته في دفع التعاون القائم مع المركز ليشمل آفاق جديدة مع مختلف المراكز والهيئات المصرية المعنية ببناء القدرات ونقل الخبرات، لا سيما المعهد الدبلوماسي ومراكز الأبحاث المصرية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيرا إلى التطلع لأهمية تطوير البرامج التدريبية لتواكب معطيات العصر، لا سيما المتعلقة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإدارة الأزمات والتحديات الأمنية الطارئة.

من جانبه أعرب مدير المركز، عن امتنانه للجهد البناء مع الحكومة المصرية واستعداد المركز لدراسة مقترحات تطوير أطر التعاون القائم في المستقبل القريب.