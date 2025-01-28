"تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات".. في حوار مفتوح بالصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا تحت عنوان "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات وسبل المواجهة".

يشارك في الحوار ممثلون عن دول العراق، وفلسطين، وسوريا، والسودان، واليمن، ولبنان، ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر أحمد العميد.

وذلك يوم الإثنين القادم (3 فبراير 2025م) الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة - الدور الثالث - في مبنى النقابة.