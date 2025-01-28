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"تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات".. في حوار مفتوح بالصحفيين

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"تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات".. في حوار مفتوح بالصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا تحت عنوان "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات وسبل المواجهة".

يشارك في الحوار ممثلون عن دول العراق، وفلسطين، وسوريا، والسودان، واليمن، ولبنان، ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر أحمد العميد.

وذلك يوم الإثنين القادم (3 فبراير 2025م) الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة - الدور الثالث - في مبنى النقابة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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