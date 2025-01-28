نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البلشي": تصريحات ترامب ستفتح باب نار جهنم على المنطقة والعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن رفض تصريحات الرئيس الامريكي الداعية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، هو موقف وطني جامع لكل المصريين بما فيهم النقابات والأحزاب والحكومة والمعارضة، فالجميع يجتمع على رفض ما تم الإعلان عنه أو تصفية القضية.

وأضاف "البلشي" على هامش مؤتمر صحفي عقد بمشاركة 10 نقابات مهنية بمقر النقابة لرفض تصريحات ترامب بشأن التهجير، أن المشهد اجتمع من تلقاء نفسه انك

طلاقا من شعور المواطنين بالخطر.

وأشار النقيب إلى أن مسيرات العودة التي شهدناها هي خير رد على تصريحات الاستعمارية للرئيس الامريكي، موضحا ان تلك التصريحات ودعوات التهجير لم تكن مفاجئة واعلن عنها مسبقا من خلال تشكيل حكومته الأقرب لليمين الصهيوني، مضيفا ان تلك الدعوات محاولة لفرض خريطة صهيوا امريكية على المنطقة، اجتمعنا لدعم الموقف الرسمي الذي خرج بشكل واضح لرفض التهجير.

وأكد أن الحل لن يكون بافراغ الأرض من اهلها ولكن باعادة الأعمار وايجاد حل شامل وعادل للقضية، لافتا إلى أن تصريحات ترامب ستفتح باب نار جهنم على العالم والمنطقة لان الشعوب تدرك قيمة الأوطان.