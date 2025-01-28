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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول برقم الجلوس في محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول برقم الجلوس في محافظة البحيرة.. ادخل واعرف الآن.. ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، حيث تشكل هذه المرحلة نقطة تحول هامة في مستقبلهم الدراسي. وازدادت عمليات البحث عن موعد النتيجة وكيفية الحصول عليها بسهولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستُعلن خلال الأسبوع الأخير من يناير أو مع بداية فبراير 2025. ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من قبل المحافظين في كل محافظة.

وقد أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية. وشارك في الامتحانات نحو 211 ألفًا و342 طالبًا وطالبة موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

للحصول على النتيجة فور ظهورها، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة. اختيار أيقونة «نتائج الامتحانات». تحديد المرحلة الدراسية، وهي «الشهادة الإعدادية». إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب. الضغط على زر «عرض النتيجة». ستظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2025

جاءت الدرجات موزعة على المواد الأساسية بإجمالي 140 درجة، وفقًا للتوزيع التالي:

اللغة العربية (40 درجة)

التعبير: 7 درجات.

القراءة: 9 درجات.

النصوص: 10 درجات.

النحو: 10 درجات.

الخط: درجتان.

الإملاء: درجتان.

اللغة الإنجليزية (30 درجة)

المحادثة: 5 درجات.

القطعة: 6 درجات.

الكتابة (البراجراف): 7 درجات.

الدراسات الاجتماعية (20 درجة)

التاريخ: 10 درجات.

الجغرافيا: 10 درجات.

الرياضيات (30 درجة)

الجبر والهندسة: 9 درجات اختيارية و21 درجة أسئلة مقالية.

العلوم (20 درجة)

الورقة الامتحانية تحتوي على 4 أسئلة إجبارية، لكل سؤال 5 درجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع المحافظات

يمكن الاستعلام عن النتيجة في كل المحافظات من خلال الروابط التالية:-

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 الترم الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.

نتيجة ثالثة إعدادي محافظة المنوفية الترم الأول 2025اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية 2025اضغط هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025محافظة الفيوم الترم الأول اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2025اضغط هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025الترم الأول محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2025 اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة الغربية اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025الترم الأول محافظة الأقصر اضغط هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025محافظة مطروح اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025الترم الأول محافظة أسوان اضغط هنا.

رابط الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحر الأحمر الترم الأول اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025محافظة البحيرة اضغط هنا.

رابط الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 الترم الأول محافظة المنيا اضغط هنا.

رابط الصف الثالث الاعدادي 2025 الترم الأول محافظة شمال سيناء اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة قنا الترم الأول اضغط هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 الترم الأول محافظة بني سويف اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2025 الترم الأول اضغط هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية اضغط هنا.



