نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى جراحة الفم والوجه والفكين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مستشفى الاسنان التخصصى التعليمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور اشرف ايوب إنجليزى الجنسية أستاذ وإستشارى جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة جلاسجو المملكة المتحدة فى الفترة من 13 وحتى 25 فبراير القادم .

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل اسبوع.