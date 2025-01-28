التحالف الوطني يشيد بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:26 مساءً - يثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي أكدت عليه وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر بتاريخ 26 يناير 2025.

ويؤكد التحالف على أن هذا الموقف يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على رفض جميع الممارسات التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع، بما في ذلك الاستيطان أو تهجير الفلسطينيين قسرًا.

ويشيد التحالف بالجهود المصرية المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية الدور المصري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات التي تواجهه.

ويعرب التحالف عن ثقته في أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.