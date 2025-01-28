المصرية للمطارات تطلق مباردة لتعزيز الوعي الثقافي للعاملين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:25 مساءً - يُعد معرض الكتاب واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية التي تُقام سنويًا، حيث يجمع بين القراء، الكُتّاب، ودور النشر من مختلف أنحاء العالم. يُعبر هذا المعرض عن هوية ثقافية عميقة ويُشكل فرصة ذهبية لعشاق القراءة لاكتشاف أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية، إلى جانب كونه منصة للحوار الثقافي وتبادل الأفكار.

في إطار دعمها للثقافة والمعرفة، قامت الشركة المصرية للمطارات بمبادرة مميزة تُبرز حرصها على تعزيز الوعي الثقافي بين العاملين بها. تمثلت هذه المبادرة في توفير تذاكر دخول دائمة لموظفيها مع قيام رحلات أسبوعية لزيارة معرض الكتاب مما يؤكد حرصها على

تشجيع الموظفين على المشاركة الثقافية و الإستثمار في الكادر البشري إلي جانب المساهمة في نشر الوعي الثقافي داخل الشركة.

و تعد مبادرة الشركة المصرية للمطارات هي تأكيد لإدراكها العميق لأهمية الاستثمار في الثقافة والمعرفة، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على مستوى تطوير بيئة العمل ككل. ومثل هذه المبادرات تشكل مثالًا يُحتذى به لبقية المؤسسات في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تساهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.