نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الساعات القليلة المقبلة، من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفير الخدمات التعليمية إلكترونيًا وتسهيل الوصول إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور.

وقد أكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها من خلال الرابط التالي:

[www.gizaedu.net](https://www.gizaedu.net/)

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم والرقم القومي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في الخدمات التعليمية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن عمليات التصحيح والمراجعة تمت بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل. كما أوضحت أن النظام الإلكتروني للاستعلام عن النتائج يهدف إلى تسهيل الإجراءات ومنع التكدس داخل المدارس.

للحصول على النتيجة، يُرجى زيارة الرابط أعلاه وإدخال البيانات المطلوبة بمجرد تفعيل الخدمة رسميًا.