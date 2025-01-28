التضامن تنظم رحلات لأطفال حضانات الجمعيات الأهلية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 01:29 مساءً - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الثقافة أولي فعالياتها من مشاركات أطفال الحضانات لفعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

وتضمنت أولي الرحلات 100 طفل من أطفال الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية، وهى جمعية خير وبركة، وجمعية تحسين الصحة وجمعية أصحاب الحضانات بالقاهرة، وذلك تحت إشراف عدد واسع من القائمين على الحضانات.

وأكدت الأستاذة مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار استراتيجية عملها للاستثمار فى البشر عبر الاهتمام بالطفل قامت بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتنفيذ عدد من المشاركات لأطفال الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية بفعاليات المعرض والاستمتاع بالورش الفنية والألعاب الفنية والابتكارية باستخدام خامات البيئة، وآليات التفاعل المختلفة والبرامج المخصصة للأطفال.

وأوضحت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل أن الوزارة تستهدف مشاركة 200 طفل عبر خطة مشاركات للمعرض، وحرصت على مشاركة أولياء أمور الأطفال فى زيارة المعرض فى إطار التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الأطفال ودعمهم بالعديد من الرسائل الإيجابية حول احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية وكيفية تطوير قدراته وتنمية مهاراته والتفاعل مع المجتمع المحيط به ومشاركتهم للأطفال فى ألعاب تربوية من خلال برنامج مودة، كما شارك الهلال الأحمر فى الأنشطة المقدمة للأطفال.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات المستهدفة من خلال استراتيجية بناء القدرات والدعم الفني المستدام والتركيز على تطوير كوادر تدريبية وبرامج تدريبية متكاملة في المحافظات المستهدفة والتركيز على تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي كخيار استراتيجي لتطوير الخدمات.