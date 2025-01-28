مجلة ”فوربس” الأمريكية تختار المصرية داليا إبراهيم ضمن قائمة أقوى 100 سيدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 01:28 مساءً - اختارت مجلة "فوربس" الأمريكية سيدة الأعمال المصرية داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" وشركة "تأهيل"، ضمن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024، تقديرا لنجاحاتها وإنجازاتها المتميزة المتواصلة في النشر والتعليم ودعم مبادرات الشباب.

وتقديرا لجهودها الدؤوبة، نجحت داليا إبراهيم في حصد العديد من الجوائز المحلية والإقليمية وأن تحصل مجموعة نهضة مصر على أكثر من 64 جائزة محلية وعالمية.

وفي إطار دعمها لرياد الأعمال وتكنولوجيا التعليم، أسست شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" Ed Ventures لتصبح أول شركة برأس مال مخاطر تدعم وتستثمر في الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم والثقافة في عام 2017، كما أسست شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" لتقديم مختلف حلول التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2021.

وخلال مسيرتها شاركت سيدة الأعمال المصرية داليا إبراهيم في تأسيس العديد من الشركات، منها نهضة مصر للحلول الرقمية عام 1998، ونهضة مصر للدعاية والإعلان عام 1998، ونهضة مصر للصحافة والإعلام عام 2004 ونهضة مصر للتجارة والتوزيع عام 2009.

وتقديرا لأنشطتها اختيرت عضوا بمجلس أمناء العديد من المؤسسات منها مؤسسة "اندفور ايجيبت" المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، وشركة "إنجاز"، وحاضنة الأعمال الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورابطة سيدات رائدات الأعمال، ورابطة مستثمري سيدات أعمال مصر، ومؤسسة "التعليم من أجل التوظيف".

كما حصلت سيدة الأعمال المصرية على العديد من الجوائز والتقديرات نظرا لمجهوداتها المختلفة في المجال الثقافي منها جائزة نهيان مبارك آل نهيان "المرأة في القيادة وريادة الأعمال" على مستوى العالم العربي عام 2023 وجائزة "إنجاز العمر" من منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال (AWIEF) عام 2023.

وحصلت أيضا على المركز الثاني في فئة "جائزة القيادة" لجوائز AMBA وBGA على مستوى العالم عام 2022-2023 وجائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية" من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية تحت رعاية جامعة الدول العربية عام 2020، كما حصلت على جائزة "أفضل خريج" من قسم إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 2017 وتم اختيارها ضمن الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرا بمؤسسات الأعمال، وذلك خلال الاحتفال السنوي لمجلة "أموال الغد" عام 2018.

يشار إلى أن داليا إبراهيم حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية عام 1993، وماجستير الإدارة العامة عام 1999، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014، من الجامعة الأمريكية.