محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بمطالب المواطنين في مجال التضامن الاجتماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:32 مساءً -

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين في مجال خدمة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن الدولة تولي مطالب المواطنين كل الاهتمام ، وفي هذا الإطار نفذت مديرية التضامن الاجتماعي عدد من الخدمات الخاصة بأهالي شمال سيناء ، حيث تم استخراج عدد 22 فيزا تكافل وكرامه بعد بحث الحالات علي الطبيعة وانطباق شروط تكافل وكرامه عليهم.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم استخراج عدد 20 كارت خدمات متكاملة للمستحقين ، و صرف عدد 3 كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة ، لجانب تنفيذ عدد 42 قافلة خدمات متنوعة

ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى قامت بفرش عدد 2 شقة وترميم عدد منزل وصرف معاش ضماني لعدد 11 حالة ومعاش استثنائي لعدد 10 حالات

واكد المحافظ علي تلبية طلبات المواطنين والحالات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والاهتمام بها وسرعة حلها مراعاة للظروف الإجتماعية لأهالي المحافظة بعد انتهاء فترة الإرهاب

و وجه محافظ شمال سيناء الشكر لمدير التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالمديرية علي جهدهم المتواصل لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم.