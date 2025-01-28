محافظ شمال سيناء الموافقة على الصيد بالبحر المتوسط بواسطة العائمات الصغير بداية اكتوبر القادم

وقال اللواء دكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ، إن الأمانه العامة لوزارة الدفاع للموافقة لأهالي محافظة شمال سيناء علي الصيد بالمراكب أثناء الليل في البحر الابيض المتوسط بواسطة العائمات الصغيرة وتحت إشراف قوات حرس الحدود اعتباراً اول شهر أكتوبر القادم وذلك مراعاة للظروف الإجتماعية لأهالي محافظة شمال سيناء.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة