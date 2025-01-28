محافظ شمال سيناء الموافقة على الصيد بالبحر المتوسط بواسطة العائمات الصغير بداية اكتوبر القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:32 مساءً -
صدقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالموافقة لأهالي محافظة شمال سيناء علي الصيد بالمراكب أثناء الليل في البحر الابيض المتوسط بواسطة العائمات الصغيرة وتحت إشراف قوات حرس الحدود.
وقال اللواء دكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ، إن الأمانه العامة لوزارة الدفاع للموافقة لأهالي محافظة شمال سيناء علي الصيد بالمراكب أثناء الليل في البحر الابيض المتوسط بواسطة العائمات الصغيرة وتحت إشراف قوات حرس الحدود اعتباراً اول شهر أكتوبر القادم وذلك مراعاة للظروف الإجتماعية لأهالي محافظة شمال سيناء.
وأكد محافظ شمال سيناء علي ضرورة لالتزام بضوابط ومحددات الصيد المعروفه لدى الصيادين خلال ممارسة حرفة الصيد بالبحر المتوسط.