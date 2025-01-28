صندوق تحيا مصر: بدء دخول أكبر قافلة مساعدات لأشقائنا فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:32 مساءً - قال هشام خليفة رئيس قطع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق استطاع خلال الأيام الماضية في تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأشقائنا في قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ووصلت نحو 305 شاحنات محملين بكل الخير لأهالينا في القطاع من بينهم أكثر من 4000 طن من المساعدات المتنوعة ما بين أغطية ومفروشات ومواد غذائية جافة معلبة، وألبان أطفال، فضلا عن أدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، أنه تم توفير القافلة بفضل تضافر كل الجهود، كاشفا عن البدء فى دخول شاحنات القافلة الآن لأشقائنا في القطاع، مشيرا إلى وجود نحو 11 سيارة إسعاف بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

أكد خليفة، أن القافلة تم تجهيزها في 3 أيام فقط وهو رقم قياسي بفضل تبرعات البنوك والشركات ورجال الأعمال والأفراد وكل الجهات المعنية، فضلا عن وجود عدد كبير من الشباب المتطوع، مضيفا:" واحنا بنوقف عربيات القافلة للاصطفاف كانت الأهالي البسيطة بتجيب شنط بسيطة فيها ملابس ومواد غذائية بتقول وصلوا لنا دي معاكم لو سمحتوا".