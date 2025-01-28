نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. كنترولات الشهادة الإعدادية تختتم أعمال التصحيح استعدادًا لإعلان النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت كنترولات تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتقدير للفصل الدراسي الأول في محافظتي القاهرة والجيزة.

ووفقًا لمصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فإن اليوم يشهد آخر مراحل التصحيح، مع الالتزام بخطة زمنية دقيقة تضمن إنهاء كافة المهام وفق الجدول المحدد.

وأكدت المصادر أن عملية التصحيح تسير بدقة وشفافية تامة، لضمان حصول كل طالب على حقوقه كاملة. كما أوضحت أن الفرق المختصة بدأت بالفعل في عمليات رصد وجمع الدرجات للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، وذلك بإشراف لجان مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات واضحة بمراجعة كل جزئية في إجابات الطلاب بدقة شديدة، وفق النماذج المعتمدة، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدرجات.

وتواصل لجان التصحيح عملها بوتيرة متسارعة، مع الحرص على الالتزام بمعايير الجودة والإنجاز في الوقت المحدد، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والانتظار، وسط تطلعات كبيرة بأن تعكس النتائج النهائية الجهود التي بذلها الطلاب خلال العام الدراسي.

وتشير التوقعات إلى قرب إعلان النتائج فور الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الدقة والشفافية هما الأساس في كافة مراحل التصحيح، لضمان تحقيق العدالة وتقديم نتائج تعكس الأداء الحقيقي للطلاب، بما يعزز الثقة في العملية التعليمية وجودتها.