نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من شبورة مائية وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح، وتنتشر خفيفة إلى محافظة الإسكندرية.

وأضافت الهيئة أن الأجواء اليوم ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على معظم المناطق، حيث يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

كما حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي قد تؤثر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية بشكل ملحوظ.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالي شرقي.

خفيف معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالي شرقي. البحر الأحمر: خفيف معتدل الموج بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المصرية