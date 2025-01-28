نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: حماس سحقت غزة وجلبت الدمار للمقاومة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، في تصريحات حادة، حركة حماس، واصفًا ما حدث في قطاع غزة بأنه "تدمير غير مبرر" جلبه تصرف الحركة في يوم 7 أكتوبر.

وقال عيسى في برنامجه "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إن حركة حماس هي التي تسببت في تدمير القطاع، حيث سعت إلى جلب العدو الإسرائيلي إلى غزة، مما أدى إلى إبادة وخراب غير مسبوق.

وأشار عيسى إلى أن قطاع غزة كان يعيش في استقرار نسبي قبل أن تبدأ حماس في تنفيذ ما وصفه بـ "الفعل المجنون"، الذي أسفر عن كارثة إنسانية واسعة. وأوضح أن الشعب الفلسطيني كان يعيش حياة شبه طبيعية حتى جاء تصرف حماس الذي تسبب في تدمير المنطقة بشكل تام.

وأضاف عيسى أن حركة حماس لم تقتصر على تدمير غزة، بل اختفت في الأنفاق بعد أن جلبت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن حماس أصبح يشكل "عارًا على المقاومة الفلسطينية"، وأن المجتمع العربي يجب أن يرفض ما يجري ويعترف بأنه لا يمكن اعتبار ما حدث انتصارًا لحماس.

وتابع عيسى في حديثه، مشيرًا إلى أن عملية 7 أكتوبر كانت "مجنونة" ولم تكن عملية مقاومة مدروسة، بل أدت إلى دمار شامل للقطاع.

وعلق على تصريحات بعض الأنصار لحركة حماس، قائلًا: "المفروض أن يكون عقل المجتمع العربي مُستنيرًا ليعترف بأن ما يحدث ليس انتصارًا لحماس".

وأبرز الإعلامي المصري أن ما تقوم به حماس يخدم في النهاية اليمين الإسرائيلي ورغباته في السيطرة على غزة، مما يجعل تصريحات الحركة عن المقاومة غير ذات قيمة.

وختم عيسى بتوجيه نقد لاذع لأعضاء حماس، موضحًا أن مشهد يحيى السنوار وسط الدمار في غزة يختلف تمامًا عن ياسر عرفات الذي كان يتجول بزيه العسكري وسط النيران في مشهد من الصمود.