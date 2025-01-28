مساعدات مصر لغزة لا تتوقف.. شاحنات التحالف تحمل المساعدات الإنسانية للأهالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:32 صباحاً -

فى إطار جهوده المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، يواصل التحالف الوطني تكثيف مبادراته لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة الذين يعانون من تبعات الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة.

وأطلقت المبادرة بالتعاون مع عدد من المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة للفلسطينيين فى القطاع، حيث تم إرسال قوافل محملة بالمواد الغذائية الأساسية، الأدوية، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، يعمل التحالف على إرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمتضررين جراء القصف المستمر.

ولا تقتصر الجهود على توفير المساعدات العينية فقط، بل تشمل أيضا برامج الدعم النفسى للأهالى فى ظل الأزمة الراهنة.

ويسعى التحالف إلى ضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من المتضررين عبر التنسيق مع الهيئات الدولية والمحلية لضمان فعالية التوزيع وتقديم الدعم بطريقة منظمة.

وتأتى هذه المبادرة فى وقت حرج، حيث يعانى القطاع من نقص حاد فى الإمدادات الطبية والغذائية بسبب الحصار المستمر، ما يجعل هذه الجهود أكثر إلحاحًا. ويؤكد التحالف الوطنى التزامه بالاستمرار فى تقديم الدعم والإغاثة لأهالى غزة، بما يسهم فى تخفيف معاناتهم ويعزز صمودهم فى مواجهة الظروف الراهنة.