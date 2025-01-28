طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامى عبد الصادق: الزيارة فى إطار تفعيل خطة الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وبهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب وتشجيعهم على القراءة والإطلاع.

رئيس الجامعة: هدفنا توسيع الآفاق الفكرية للطلاب وتعريفهم بالثقافات المختلفة، والاسهام في تشكيلهم وجدانيا وتكوينهم معرفيا وثقافيا.

د.غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع: جناح جامعة القاهرة استقبل أعدادا كبيرة من زوار المعرض، وطلاب الجامعة حرصوا على المشاركة بالعديد من الفعاليات.

نظمت جامعة القاهرة زيارة لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وضمت الزيارة جمعا غفيرا من طلاب كليات التخطيط الإقليمي والعمراني، والتربية للطفولة المبكرة، والتجارة، والآداب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي الثقافي لدى شباب الجامعة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، فضلا عن الحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث.

وأكد رئيس الجامعة ان الزيارة تستهدف كذلك توسيع الآفاق الفكرية للطلاب وتعريفهم بالثقافات المختلفة، والاسهام في تشكيلهم وجدانيا وتكوينهم معرفيا وثقافيا.

ومن جانبها قالت د.غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة حريصة على

توجيه الطلاب نحو القراءة فى شتى أنواع المعارف والعلوم لصقل شخصياتهم، مشيرة إلى أن جناح جامعة القاهرة استقبل خلال الأيام الماضية أعدادا كبيرة من زوار المعرض، كما أن طلاب الجامعة كانت لهم مشاركات واسعة في الفعاليات الثقافية التي نظمتها إدارة المعرض.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، وتتنوع مجالات الكتب في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.