نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: أمطار خفيفة وشبورة مائية كثيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح، مع امتداد الأمطار الخفيفة إلى أجزاء من الإسكندرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى : العظمى 20° - الصغرى 12°.

: العظمى 20° - الصغرى 12°. الإسكندرية : العظمى 20° - الصغرى 11°.

: العظمى 20° - الصغرى 11°. مطروح : العظمى 19° - الصغرى 11°.

: العظمى 19° - الصغرى 11°. شرم الشيخ : العظمى 23° - الصغرى 16°.

: العظمى 23° - الصغرى 16°. أسوان : العظمى 25° - الصغرى 11°.

: العظمى 25° - الصغرى 11°. الأقصر: العظمى 24° - الصغرى 11°.

ظواهر جوية بارزة

الشبورة المائية:

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية. ينصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط : حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية شرقية.

: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

نصائح الأرصاد للمواطنين