مشاهد لا تُنسى.. فلسطينيون يعودون إلى منازلهم شمال غزة وسط الركام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 11:27 مساءً - فى مشاهد لا تنسى سطر الفلسطينيون معانى الصمود والعزة فى طريق العودة إلى شمال غزة التى حفرت فى أذهان العالم كله.. وتحت عنوان "الطريق إلى البيت أجمل من البيت"، للشاعر محمود درويش، وصل آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى مدينة غزة، عبر محور نتساريم على شارع الرشيد، طوال يوم الإثنين، باتجاه مدينة غزة لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرًا، في مشاهد تجسدت فيها إرادة الصمود وتشبث الشعب الفلسطيني بأرضه.

واستبقت أعداد غفيرة من المواطنين الفلسطينيين الموعد المقرر لبدء العودة (على تمام الساعة السابعة صباحا) بالدخول باتجاه مدينة غزة عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام وسط أجواء من الفرحة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من المنطقة، وعند الساعة السابعة صباحًا بدأ مئات الآلاف بالتحرك شمالا باتجاه مدينة غزة.

فيما، بدأ آلاف النازحين المرور بمركباتهم من جنوب قطاع غزة عبر حاجز "نتساريم" العسكري إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة والشمال، بعد أن تم تهجيرهم منهما قسرا تحت وطأة إبادة جماعية تواصلت أكثر من 15 شهرا.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مركبات تحمل نازحين فلسطينيين وأغراضهم بدأت بالمرور من حاجز "نتساريم" العسكري، وسط القطاع عبر شارع صلاح الدين، بعد خضوعها لتفتيش أمني.

عودة النازحين الفلسطينيين

صمود الفلسطينيين فى طريق العودة صمود الفلسطينيين فى طريق العودة

طفلة فى طريق العودة فى شمال غزة

عودة الفلسطينيين الى شمال غزة

مشاهد تجسد صمود الفلسطينيين فى طريق العودة

صمود الفلسطينيين فى طريق العودة لشمال غزة

عودة الفلسطينيين