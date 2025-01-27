رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 10:30 مساءً - أعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن جانبه أعلن نادي طرابزون سبور رسميا انتقال الدولي المصري محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وكتب النادي التركي في بيان رسمي: تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال النهائي للاعبنا المحترف محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الكروي 2025/2026.