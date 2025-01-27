نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار تعلن الانتهاء من الفحص الفني السنوي لـ16500 مركبة سياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، حملاتها الدورية المكثفة التي تطلقها للفحص الفني لكافة المركبات السياحية على مستوى المحافظات السياحية، بما في ذلك جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، والقاهرة الكبرى، وذلك في ضوء حرص الوزارة من خلال جهودها المستمرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر وتعزيز مزيد من معايير السلامة والأمان.

وانتهت الوزارة من الفحص الفني الدوري السنوي لكافة المركبات السياحية المُرخصة سياحيًا من قبل الوزارة والبالغ عددها 16500 مركبة سياحية بكافة المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار إجراءات تجديد الترخيص السنوي لهذه المركبات.

من جهتها؛ أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وتنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالتركيز على تحسين جميع عناصر التجربة السياحية في مصر وجودة الخدمات المقدمة بها بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة وخاصة وأن منظومة النقل السياحي تعد أحد الركائز الأساسية في قطاع السياحة.

وأشارت إلى أن الفحص الفني يتم بواسطة لجان فحص متخصصة للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل في قطاع السياحة ووفق استيفائها لأعلى معايير الأمان والجودة، لافتة إلى أن الفحص يتضمن التأكد من سلامة محركات المركبات، أنظمة الفرامل، والإطارات، وأن تكون المركبة لائقة على المستوى السياحي.

وأضافت أن الاشتراطات الأساسية تشمل ضرورة تزويد المركبة بجهاز مُحدد للسرعة وأجهزة تحديد المواقع (GPS لمتابعتها لحظيًا من مركز تتبع المركبات السياحية التابع للوزارة، والذي يُراقب حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها، بما يشمل سرعة المركبة، خط سيرها، وموقعها، لضمان أعلى مستويات السلامة للسائحين والزائرين، مؤكدة على أن مركز تتبع المركبات السياحية مُجهز للتدخل الفوري في حالة وقوع أي طارئ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.

يُذكر أن حملات الفحص الدوري تتم بشكل شهري لضمان فحص كافة المركبات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة تستهدف تفادي حدوث أي حوادث وتعزيز ثقة السائحين في منظومة النقل السياحي.