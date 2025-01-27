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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مياة الشرب والصرف الصحي بقرية ناهيا بكرداسة

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  • نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مياة الشرب والصرف الصحي بقرية ناهيا بكرداسة 1/2
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مياة الشرب والصرف الصحي بقرية ناهيا بكرداسة 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز كرداسة ويرافقه النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لشبكات مياة الشرب والصرف الصحي مؤكدا بتنفيذ وتشغيل ٦٠٠٠ صلة منزلية للصرف الصحي بناهيا.

كما اطلع الشهابي، على الموقف التنفيذي للشبكات بمناطق امتداد الحنفي وترعة عبد العال وعيسى شحاته والمطحن وسكة المدينة وأبو شيبة بقرية ناهيا، وشدد نائب محافظ الجيزة، على سرعة الانتهاء من تسليم الشبكات مع تكثيف أعمال الوصلات المنزلية لـ3000 وصلة منزلية تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، اللواء عادل برغش، رئيس مركز كرداسة، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس أبو العلا محمد 
رئيس قطاع شمال لمياه الشرب بشركة مياه الجيزة، والمهندس هاني يسري أحمد، مدير عام الصرف الصحي بكرداسة ومنشأة البكاري وكفر غطاطي بشركة مياه الجيزة  والشركة المنفذة للأعمال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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