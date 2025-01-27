نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن الضوابط والموانع لمرشحي امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت المديريات التعليمية عن تشكيل لجان متخصصة لإجراء مقابلات لتقييم أداء المرشحين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025. تشمل هذه اللجان تقييم المرشحين للعمل في وظائف رؤساء لجان سير الامتحانات، مراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن اختيار الأعضاء لهذه المناصب سيتم وفقًا لعدة ضوابط أساسية، من أبرزها الكفاءة الأفضلية والقدرة على ضبط سير الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة أن المرشح الذي يتقدم للعمل كرئيس لجنة أو مراقب يجب أن يكون قادرًا على المساهمة بشكل فعّال في تنظيم اللجان وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وقالت الوزارة إن الاستمارة أو النموذج الذي يجب على المرشحين تعبئته يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية مثل كود المعلم، الاسم رباعي، المادة الدراسية (التخصص)، الإدارة التعليمية، جهة الميلاد، عنوان السكن، أرقام الهواتف المحمولة، نوع التخصص (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، المحافظة، تاريخ التعيين، وتاريخ الإحالة للمعاش.

كما حددت مجموعة من الضوابط والموانع لمن يتم ترشيحهم لهذه الوظائف، من بينها أن يكون المتقدم خاليًا من أي مانع يحول دون مشاركته في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية. ومن الممنوعات أيضًا أن يكون المرشح محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جرائم تتعلق بأعمال الامتحانات أو قد تم حرمانه سابقًا من العمل في لجان الامتحانات، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المرشح من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشدد الوزارة أيضًا على أن موانع القرابة تلعب دورًا مهمًا في اختيار أعضاء اللجان، حيث لا يجوز للمرشح أن يكون له صلة قرابة من الدرجة الثانية مع أي من المتقدمين لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية، أو صلة قرابة من الدرجة الرابعة مع أي من العاملين باللجنة التي سيتم تكليفه بها. وتشمل درجات القرابة الممنوعة:

- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، الزوج أو الزوجة.

- الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة.

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت، العم والعمة، الخال والخالة، أبناء الأحفاد.

- الدرجة الرابعة: أبناء أبناء الأخ والأخت، أبناء العم والعمة، أبناء الخال والخالة، أبناء أبناء الأحفاد.

من خلال هذه الضوابط، تهدف الوزارة إلى ضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية بكفاءة وشفافية، وخلق بيئة امتحانية خالية من أي ضغوط أو تعارضات.

