الصفقة الحمراء الثالثة.. الأهلى يعلن ضم أحمد رضا لاعب بتروجت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 11:26 مساءً - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تعاقد النادي الأهلي مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت على سبيل البيع النهائي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ليكون ثالث الصفقات المنضمة في الميركاتو الحالي بعد صفقتي نيجك جراديشار ومصطفى العش.

وقال شوبير، من خلال قناة الأهلي، إن الأهلي أنهى صفقة أحمد رضا بشكل نهائي، والأهلي يعمل على صفقة أجنبية جديدة خلال الأيام القادمة، وقد تكون هناك صفقة أجنبية ثالثة ولكن هذا كلام غير مؤكد.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي من ضربة جزاء في الدقيقة 51 ، فيما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52 وجراديشار في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة ويحافظ على تصدر قمة الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي.