نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» يطلق أكبر قافلة إنسانية لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025م، فاعليات حفل إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر،المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وذلك في إطار التزام «بيت الزكاة والصدقات» بدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

القافلة العاشرة لقطاع غزة

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أن هذه هي القافلة العاشرة التي يرسلها للأشقاء في قطاع غزة، في إطار الحملة الدولية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 80 دولة حول العالم، وذلك بدعم القيادة السياسية والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة في فاعليات «أسبوع الخير» لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا واستكمالًا لرسالة البيت التي شملت كل أنحاء الجمهورية من صعيد مصر في قنا وأسوان والمناطق النائية والحدودية، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكذلك محافظات الدلتا؛ فضلًا عن تقديم يد العون للمرأة المعيلة والأيتام والفقراء والمساكين وذوي الهمم.

تفقدت الدكتورة سحر نصر فعاليات أسبوع الخير، والذي يهدف إلى الوصول لأكثر من 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة المكفوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقي لتوظيف الشباب.

كما حرصت المدير التنفيذي على لبيت الزكاة والصدقات المصري، على تفقد القافلة العاشرة ضمن حملة «أغيثوا غزة» والتي تستهدف توصيل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، حيث اطمأنت على أحوال السائقين والتأكد من جاهزيتهم للإنطلاق، والشد من أزرهم داعية لهم بالأمن والسلام حتى الوصول إلى أهالينا في غزة.

• القافلة العاشرة لحملة «أغيثوا غزة»

تتضمن القافلة 302 شاحنة عملاقة محملة بأكثر من 400 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تشمل: الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف؛ بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، والمياه المعدنية، والعصائر؛ فضلًا عن الملابس والبطاطين والسجاد والأغطية، والمنظفات والمطهرات، وألبان الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات للأطفال وكبار السن، وأدوات العناية الشخصية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين الذين تأثروا بشدة بالعدوان الأخير.

• فعاليات "أسبوع الخير"

بالتوازي مع القافلة الإنسانية، انطلقت فعاليات «أسبوع الخير»، الذي قدم الدعم لـ 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية؛ حيث عرضت 200 ألف قطعة من الملابس، الأحذية، الإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والبطاطين، والألحفة.

كما شملت الفعاليات توزيع 250 طنًا من المواد الغذائية، و20 طنًا من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة بكافة مستلزمات الزواج، إلى جانب تقديم الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكفوفين مثل أدوات الكتابة بطريقة برايل، بالإضافة إلى إقامة ملتقى لتوظيف الشباب ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

وفي كلمته، أكد الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي لـ«بيت الزكاة والصدقات»، أن البيت منذ نشأته يعمل على تحقيق عدة أهداف، أهمها التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، إلى جانب توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية لتصل إلى المستحقين في كل أنحاء الجمهورية؛ وأضاف قائلًا: "في كل خطوة نخطوها نسعى إلى تحقيق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع، ونحرص على توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات مصر".

في ختام كلمته، دعا الشيخ عبد العليم قشطة، أن يعين الله «بيت الزكاة والصدقات» على مواصلة جهوده لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا في مصر وفلسطين، وفي كل مكان، وأن يبارك في كل الأيادي التي امتدت لدعم هذا العمل الإنساني الجليل، راجيًا أن يحل الخير والبركة على الجميع في عام جديد مليء بالسلام.

