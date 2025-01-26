نقيب المحامين: نرفض تصريحات تهجير الفلسطينيين ونؤكد دعمنا للقضية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تضمنت إشارات بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

ووصف علام هذه التصريحات بأنها محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح علام، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرّس حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى رفض هذه الطروحات التي تخالف أسس العدالة وتنتهك حقوق الإنسان.

وأشاد نقيب المحامين بموقف الدولة المصرية الرافض منذ بدء العدوان لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن مثل هذه المحاولات تأتي في إطار خطة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد علام أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن تهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا سواء كان قسريًا أو طوعيًا.

وفي ختام بيانه، وجه نقيب المحامين تحية إجلال لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، مشيدًا بإصراره على التمسك بأرضه وحقوقه التاريخية.

وأكد دعم نقابة المحامين الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة دفاعًا عن قضيته العادلة.