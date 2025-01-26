مجلس الوزراء: مستمرون في تقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 10:28 مساءً - ​​​​​​قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه استجابة للأوضاع الإنسانية في غزة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك مجلس الوزراء في إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية.

وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج السادسة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن القافلة هامة جدا لأنها تضم 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من المساعدات و11 سيارة إسعاف ونحن مدركون تماما حجم المعاناة لدى الأشقاء الفلسطينيين، ولذلك لا نتوانى عن تخفيف المعاناة عنهم في قطاع غزة، وهذا الجهد ليس فقط جهد حكومي ولكنه جهد كافة مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر وهناك أيضا تعاون مع بيت الطعام والزكاة والصدقات والجمعية الشرعية وبالتالي هذه الجهود تأتى استكمالا لجهود سابقة ومستمرون في تقديم الدعم اللازم لهم .

وتابع: أن المساعدات تأتى في اطار الاحتياجات الأساسية وتقديم العديد من الحملات والقوافل الإنسانية بجانب ما تم في السابق من تواصل مع الجهات الدولية والمسئولين الفلسطينيين، مضيفا : "هناك رؤية عن احتياجاتهم ويتم تقديم عدد كبير من المساعدات التي تشمل كل الاحتياجات ونسعى لتقديم الاحتياجات الأساسية وتم توجيه كميات هائلة من الملابس والبطاطين والسجاد".