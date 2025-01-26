حزب المحافظين: تصريحات الرئيس الأمريكي "تعديا صارخا" على السيادة الوطنية للشعب المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 مساءً - أصدر المجلس الرئاسي لحزب المحافظين بيانًا رسميًا يعبر فيه عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي دعت إلى توطين الفلسطينيين على الأراضي المصرية.

وأكد الحزب على ضرورة أن تتصدى الإدارة المصرية علنًا لهذا المخطط الخبيث، مطالبًا باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لحماية السيادة المصرية.

وأشار البيان إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تمثل تعديًا صارخًا على السيادة الوطنية للشعب المصري، وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. كما شدد الحزب على رفضه التام لجملة وتفصيل إعادة طرح "صفقة القرن" المزعومة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وأعرب حزب المحافظين عن أسفه الشديد لصدور هذه التصريحات في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية، حيث شهدت أكثر من 15 شهرًا من العنف والدمار، أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص وتدمير مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى التركيز على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، والتي أقرتها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بدلاً من الانشغال بمخططات تهجير جديدة.