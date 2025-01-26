منتخب اليد يواجه فرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم 2025 الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 مساءً - ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع فرنسا فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

و تأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى ..

استطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة..