رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 مساءً - احتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

فقد قام رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة ‏المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.







