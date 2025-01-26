رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 مساءً - احتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع المصرى.
فقد قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.
وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.