أخبار مصرية

رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور)

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  • رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور) 1/6
  • رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور) 2/6
  • رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور) 3/6
  • رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور) 4/6
  • رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور) 5/6
  • رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (صور) 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 مساءً - احتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

فقد قام رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة ‏المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏  

وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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