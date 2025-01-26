يحيى خالد يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر بمونديال اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 مساءً - حصل يحيى خالد على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ضد نظيره الرأس الأخضر والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة "31-24" في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد 2025.

وقدم النجم المصري " يحيى خالد " أداء أكثر من رائع خلال المباراة، وقاد الفراعنة في تحقيق فوزًا هامًا على الرأس الأخضر والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج منافسات بطولة العالم للرجال 2025 خلال الفترة من 24 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة "14-13" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

بهذه النتيجة، ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة من نظيره أيسلندا بنتيجة "27-24" في أولى مباريات الدور الرئيسي، بينما فاز على سلوفينيا بنتيجة "26-25" في الجولة الثانية.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.