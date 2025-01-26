السبت.. “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "طوفان الأقصى.. مَنْ غيّر قواعد اللعبة؟"

يشارك في مناقشة الكتاب الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي محمد خيال مدير تحرير جريدة "الشروق"، والباحث المتخصص في الملف الفلسطيني، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين.

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "طوفان الأقصى.. مَنْ غيّر قواعد اللعبة؟" للإعلامي والكاتب الصحفي حسين عبد الغني، الخامسة من مساء السبت 1 فبراير بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع