ضبط أب تعدى على ابنته وأصابها بحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 07:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تضرر طفلة من قيام زوجة والدها بالتعدي عليها بالضرب محدثةً إصابتها وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجاري تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها الطفلة محل الفحص مصابة بتورم بالعين وجرح قطعى بالذراع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدتها اتهمت طليقها وزوجته بالتعدى على كريمتها وإحداث ما بها من إصابات أثناء تواجدها بمنزل والدها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام الطفلة بسكب زجاجة دواء متعمدة خاصة بشقيقتها من الأب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.