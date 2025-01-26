القبض على مهندس بتهمة سحل كلب فى الشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 07:29 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لاتهامه بربط «كلب ضال» بحبل من عنقه بمؤخرة السيارة وسحله، مما أدى إلى نفوقه، وتصويره مقطع فيديو للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مهندس كهرباء - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لقيام الكلب بمحاولة التعدى على الأطفال بالمنطقة محل سكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.