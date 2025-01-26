نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مشاهدة بث مباشر وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الإمام الحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل قناة «إكسترا لايف» احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أدعو الله تعالى أن يعيدها علينا بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والسلام".