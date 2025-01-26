نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش FITUR 2025… رئيس التنشيط السياحي يلتقي بكبار منظمي الرحلات الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد، عقد السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات العاملين بالسوق الإسباني والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة حيث التقى بالسيد Miguel Moya الرئيس التنفيذي لمنظم الرحلات Viajes El Corte Ingles والسيد محمد الحسانين الرئيس التنفيذي لمجموعة جلاكسيا والوفد المرافق لهم، والسيد Paul Bixby المدير التجاري بمنظم الرحلات الإنجليزي Easy Jet Holidays والوفد المرافق له، والسيدة Virginia Blasco الرئيس التنفيذي بمنظم الرحلات الإسبانيFive Stars Club.



وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات وأراء منظمي الرحلات بما يساهم في نمو حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ولا سيما السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية.

وقد حضر هذه اللقاءات السيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة سمر علي السياف مسئول السوق الإسباني والبرتغالي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال هذه اللقاءات، أعرب منظمو الرحلات عن تطلعهم إلى تنظيم عدد من الحملات التسويقية المشتركة مع الهيئة للترويج لمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة بالسوق الإسباني ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب الترويج للوجهات السياحية المعتادة وهى الأقصر وأسوان والقاهرة.

وأشاروا أيضًا إلى رغبتهم في تنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة لتعريفهم بها بصورة أكبر وبما تتمتع به من مقومات سياحية جاذبة.

هذا بالإضافة إلى الترويج للوجهات السياحية التي يفضلها السائح الإسباني وهي القاهرة والأقصر وأسوان معربين عن تفاؤلهم بنمو حركة السياحة الوافدة من السوق الإسباني إلى الوجهات السياحية المختلفة بمصر.

ومن جانبه، أكد السيد عمرو القاضي على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من أمن وأمان وسلامة، لافتًا إلى أن مصر حققت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا في تاريخ السياحة المصرية حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة 15،750 مليون سائح وهو ما يؤكد على أن مصر مقصد أمن للسائحين وأنها لم تتأثر بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

كما أبدى استعداده لتنفيذ الحملات الترويجية المشتركة التي تناولتها هذه اللقاءات، مشيرًا إلى الباقات التحفيزية ضمن برنامج تنفيذ الطيران الذي تقدمه وزارة السياحة والآثار والتي ستقدمها الوزارة للشركات التي ستقوم بتسيير رحلات طيران إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025.

وخلال اللقاء مع Easy Jet Holidays، أشار السيد Paul Bixby المدير التجاري للشركة إلى رغبتهم في تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للمتحف المصري الكبير في دولة إسبانيا بما يساهم في جذب السائحين لزيارة المتحف ومدينة القاهرة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية للمتحف المصري الكبير بعد أن يتم افتتاحه كاملًا للتعرف عليه وعلى ما يضمه من مقتنيات أثرية تنتمي للحضارة المصرية العريقة.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد عمرو القاضي أنه من المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من افتتاحه في الترويج للحركة السياحية الوافدة لمدينة القاهرة وأن تكون وجهة سياحية لها برنامجًا سياحيًا قائم بذاته يتضمن المتحف المصري الكبير ومنطقتي أهرامات الجيزة وسقارة الأثرية وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية الإسلامية بالقاهرة التاريخية والقبطية واليهودية بمنطقة مصر القديمة.