تحذير عاجل ومهم لمواطني الإسكندرية بشأن حالة الطقس.. ماذا يحدث الآن؟

أحمد جودة - القاهرة - أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتحذيرات للمواطنين لتوخي الحذر

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، خاصة وسط وشرق المدينة، حيث بدأت الأمطار خفيفة ومتوسطة، لكنها سرعان ما اشتدت لتصل إلى حد الغزارة، ما تسبب في تجمعات بسيطة للمياه في الشوارع والميادين الرئيسية.

جهود الصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار

استجابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسرعة لموجة الأمطار الغزيرة، حيث دفعت بعدد كبير من سيارات الشفط والمعدات الثقيلة لشفط المياه المتجمعة، وتمركزت الفرق في المناطق الأكثر تأثرًا لضمان تصريف المياه بسرعة، ومنع تأثيرها على حركة المرور وسير المواطنين.

تحذيرات عاجلة من محافظة الإسكندرية

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا دعت فيه المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في الشوارع.

وأكدت على ضرورة:

الالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيادة.

تجنب القيادة في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه.

عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار الغزيرة ستستمر على فترات متقطعة خلال الساعات المقبلة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة. كما توقعت نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة الأمطار