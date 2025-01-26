نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تحذير مهم من "مياه الشرب" لمواطني الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية عن انقطاع المياه عن بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة PS4 بمنطقة العجمي، وتشمل هذه الأعمال تخفيف الضغوط لضمان تحسين كفاءة الشبكة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الإسكندرية

وأوضحت الشركة أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه هي «البيطاش بحري والهانوفيل بحري»، وسيبدأ الانقطاع من الساعة 8 مساء اليوم الأحد 26 يناير الجاري، ويستمر حتى الساعة 8 من صباح غدٍ الاثنين 27 يناير.

موعد عودة المياه في الإسكندرية

وأكدت الشركة أن المياه ستعود إلى معدلاتها الطبيعية فور انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، والتي تتم ضمن خطة التطوير المستمرة للبنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي.

تدابير انقطاع المياه في الإسكندرية

وناشدت الشركة، المواطنين في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لتجنب أي انزعاج، كما وفرت الشركة خطًا ساخنًا برقم 125 لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم للمواطنين.