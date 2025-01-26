تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: طقس مضطرب وأمطار وشبورة مائية خلال الساعات المقبلة

أحمد جودة - القاهرة - تكاثر السحب الممطرة وتحذيرات من الشبورة الكثيفة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تنبه فيه المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما حذرت الهيئة من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تصل إلى حد الضباب في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار خفيفة ورياح نشطة

السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة. الوجه البحري وشمال الصعيد: أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على فترات متقطعة. جنوب سيناء: نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مدار اليوم.

إرشادات هيئة الأرصاد الجوية

كما أكدت الهيئة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة على الطرق التي قد تتأثر بضعف الرؤية بسبب الشبورة أو الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الاثنين كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة مئوية.

العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة مئوية.

العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 9 درجات مئوية.

العظمى 21 درجة، الصغرى 9 درجات مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة مئوية.

الاستعداد لمواجهة الطقس

وتشدد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على: