نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تطوير القطاع الأكاديمي والبحثي بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030. على مدار الأسبوع الماضي، شهدت الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعكس حرصها على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالتعليم العالي كأداة أساسية لتحقيق التقدم في كافة المجالات.

تضمن الحصاد الأسبوعي لهذا الأسبوع مجموعة من الأنشطة البارزة، كان من أبرزها انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات التي أسفرت عن اتخاذ قرارات استراتيجية هامة، مثل إنشاء فروع جديدة لجامعات مصرية في الخارج، بالإضافة إلى عقد اجتماعات طارئة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بهدف تحسين الخدمات الصحية والتوسع في تقديم الرعاية الطبية. كما شهد الأسبوع تدشين عدد من المبادرات الرائدة، مثل مبادرة "مصر GATE" لدعم الطلاب الموهوبين والمبدعين، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية العالمية، ما يعكس جهود الوزارة في تحقيق التكامل بين التعليم العالي والبحث العلمي والمجتمع المحلي والدولي.

وفي إطار هذه الإنجازات، تأتي نتائج التصنيفات العالمية التي شهدت إدراج عدد من الجامعات المصرية ضمن أفضل الجامعات في تخصصات مختلفة، مما يعكس التطور الكبير الذي تشهده المؤسسات الأكاديمية في مصر. هذا بالإضافة إلى تدشين مشروعات أكاديمية وطبية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم والخدمات الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ذات السياق تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع اعتمد المجلس قرارات مجالس الجامعات بـإنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا.

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا طارئًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع أكد الوزير دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المصري، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في قطاع الرعاية الصحية بفضل جهود الدولة لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والخطة الشاملة لدعم قطاع الصحة.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا رفيع المستوى من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة؛ وخلال الزيارة، أكد الوزير استعداد المستشفيات الجامعية التام لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، وذلك لتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية، وأوضح الوزير أن هناك استعدادات كاملة تشمل توفير أسرة كافية لاستيعاب الحالات القادمة من غزة، إلى جانب تجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، كما تم التأكيد على وجود أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي ( TRIKAFTA ) لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى عدد من الافتتاحات الكبرى بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس، وأشاد الوزير بجهود الباحثين من جامعة عين شمس في اكتشاف عقار ترايكافتا لعلاج مرضى التليف الكيسي وتخفيف آلامهم، وجعلهم مواطنين أصحاء منتجين قادرين على خدمة أنفسهم ووطنهم، مشيرًا إلى الدور البارز للباحثين المصريين في دراسة الطفرات الجينية المرتبطة بمرض التليف الكيسي لدى المرضى المصريين، وهو ما ساعد على فهم طبيعة المرض بمصر.

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية في مقر كلية الطب بجامعة العريش، وفي كلمته أكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة الطبية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددًا على حرص الوزارة على إنشاء كلية ومستشفى جامعي في كل محافظة من محافظات مصر، لا سيما في المحافظات الحدودية؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وأشار إلى الجهود المبذولة حاليًا لإنشاء مستشفى جامعي بكلية الطب بجامعة العريش.



أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل، مبادرة (مصر GATE "نبوغ")، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تدعم كل ما يسهم في جهود الارتقاء بالعناصر البشرية لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى وجود مراكز لدعم الطلاب المبتكرين والموهوبين والنوابغ بمختلف الجامعات المصرية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنمية مواهبهم وقدراتهم، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية؛ مما سيسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ودعم جهود الدولة للتنمية في المستقبل.



أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education نتائج نسخة التصنيف الخاص بالموضوعات لعام 2025، وأظهرت النتائج إدراج عدد من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية التي شملها التصنيف، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج المتميزة التي تحققها الجامعات المصرية تعد مؤشرًا على الخطوات التي اتخذتها الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، منوهًا إلى أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية مع دول العالم المختلفة.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك، والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وخلال اللقاء بحث الجانبان تنفيذ زيارات متبادلة بين الطرفين لتعزيز التعاون المشترك بشكل أكبر، والتباحث حول إنشاء فرع دولي للجامعة ببرج العرب بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من مشروعات جامعة أسوان، حيث تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان، والمبنى الجديد لكلية الطب، والمدينة الرياضية بصحاري، ومشروع إنشاء مستشفى الطوارئ والاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي.