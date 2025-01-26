صفقة جديدة للأهلي.. لاعب وسط بتروجت ينضم إلى الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 05:37 مساءً - أعلن هاشم الدسوقى، مدرب حراس مرمى نادى بتروجت، انضمام لاعبه أحمد رضا لصفوف النادى الأهلى بشكل رسمى.

وكتب مدرب حراس بتروجت، عبر حسابه على فيسبوك: «مليون مبروك أحمد رضا للنادى الاهلى ربنا يكرمك ويوفقك ياحبيبي.. أهلا بيك في نادي القرن الأفريقي».





وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع مسئولي بتروجت لضم أحمد رضا لاعب الوسط، خلال الجلسة التي جمعتهما منذ قليل، ليكون اللاعب ثالث صفقات الأهلي فى الميركاتو الشتوية يعد التعاقد مع مصطفى العش والسلوفيني جراديشار.

واجتمع مسئولو الأهلي مع مسئولي بتروجت فى مقر شركة الفريق البترولى ظهر اليوم، الأحد، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب، وتم استدعاء أحمد رضا ووكيله للاتفاق معه على كل التفاصيل الخاصة براتبه مع القلعة الحمراء والحصول على توقيعه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ضم اللاعب من قبل النادي الأهلي خلال ساعات قليلة، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء بشكل رسمي كافة التفاصيل.